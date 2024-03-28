Дерматолог Смирнова: герпес может оказаться смертельным при некоторых заболеваниях

Вирус простого герпеса обычно не представляет угрозы для здоровья и жизни, однако при некоторых заболеваниях чреват тяжелыми патологическими реакциями. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказала дерматовенеролог и дерматолог Дарья Смирнова.

Специалист напомнила, что иногда герпес перетекает в осложненные формы, особенно если находятся не на губах. Как пример — офтальмогерпес, поражающий глаза. В тяжелых случаях это приводит к снижению зрения и слепоте. Простой герпес также может вызвать обострения при присоединении вторичной инфекции в области высыпаний.

«Герпес очень опасен для людей с ВИЧ, врожденными иммунодефицитами, пациентов после трансплантации и с онкологическими заболеваниями в анамнезе. В этих случаях вирус герпеса может вызвать тяжелое заболевание или даже привести к летальному исходу», — отметила специалист.

Смирнова также напомнила, что рецидив герпеса возможно заработать при недостатке сна, высокой температуре или приеме иммуносупрессивных препаратов. Иногда к этому приводят операции и гормональные сбои.

Ранее сообщалось, что врач Залетова рекомендовала включить в рацион 1-2 яблока в день.