Держал хозяйство и не работал: в Кузбассе полвека жил отшельник без документов

В Кузбассе нашли человека, который почти всю сознательную жизнь провел вне поля зрения государства. Об этой истории сообщило издание «Сiбдепо».

Мужчина 60 лет прожил в одной из деревушек под Новокузнецком без единого документа. Все это время он скрывался, опасаясь властей, хотя никакого криминала за ним не числилось. При этом отшельник содержал большое хозяйство, но официально никогда не работал.

Известно, что в Россию мужчину привезла мать из Казахстана, когда ему пять лет. С тех пор официально о его существовании никто не знал. Человек-невидимка не платил налоги, не получал пенсию или какие-либо льготы.

В преклонном возрасте мужчина решил легализоваться и обратился за российским паспортом. Пока документ оформляют, ему выдали временное удостоверение личности.

