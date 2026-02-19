Двойник за рулем: россиянин воспользовался внешним сходством с братом, но полиция раскрыла обман

Житель Кузбасса пытался ввести в заблуждение сотрудников госавтоинспекции, предоставив им водительские права брата-близнеца. Об инциденте проинформировали в телеграм-канале Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, сообщил VSE42.RU .

По информации ведомства, инцидент произошел в Новокузнецке. Сотрудникам госавтоинспекции поступила информация, что автомобилем «Чанган» может управлять человек, не имеющий водительских прав. Во время патрулирования у них появилась возможность проверить полученные данные.

По данным ведомства, водитель рассказал, что оставил документы дома. Однако предложил альтернативу — показал фото паспорта и водительского удостоверения, а также предоставил документы на транспортное средство. Сотрудники решили детально проверить данные.

«При проведении дальнейшей проверки полицейские установили личность водителя. Оказалось, что он лишен права управления транспортными средствами, а инспекторам предоставил фото документов своего брата-близнеца», — указано в сообщении ведомства.

По данным региональной полиции, в отношении горожанина составлен протокол. Основанием стало управление транспортным средством без разрешающих документов. Суд назначил наказание в виде трехсуточного административного ареста.

Ранее сообщалось, что сахалинец припарковался на «аварийке» и ушел, послав всех к инспекторам.