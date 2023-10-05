«Держал лицо в тени»: жена бойца СВО была шокирована, когда узнала об инсультах мужа на передовой

Боец спецоперации Виталий Мещеряков погиб в ЛНР при выполнении боевой задачи. Он был из тех людей, для которых нет уважительной причины отсидеться дома. И даже инсульт его не остановил.

Как заявила жена Виталия Светлана, ее муж находил возможность связываться с ней, когда уехал на спецоперацию. Иногда даже удавалось общаться по видео. Всегда Мещеряков уверял — все в порядке, но от внимательных глаз супруги вряд ли можно было утаить кое-что серьезное.

«Однажды во время видеозвонка я увидела, что он держит свое лицо в тени. После долгого разговора я выяснила, что у мужа было два микроинсульта. У него на некоторое время отказали ноги, а он сидел на лекарстве. При этом принял решение отказаться от госпитализации и остался выполнять поставленные задачи», — утерла слезы супруга.

Бойцы 24-ой отдельной гвардейской бригады специального назначения стали для Виталия настоящими братьями. Его позывной Бугай до сих пор написан на снарядах, которые спецназовцы кидают украинцам. Девизом по жизни у Виталия был слоган десантников «Никто кроме нас», продолжила Светлана.

«Однажды, когда Виталя еще только знакомился с моей мамой, мы сидели за столом на Новый год. И вот президент говорит речь, бьют куранты, начинает играть гимн России… а Виталий встал и приложил руку к груди. Моя мама была очень удивлена, а Виталя говорит: «Я патриот своей страны, и это мои принципы». На тот момент мужу всего было 22 года», — заключила Мещерякова.

Ранее мы писали, как Виталий Мещеряков попал в армию и как погиб.