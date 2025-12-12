«Держалась за карниз и умоляла о помощи». В Китае женщина едва не разбилась, спасаясь от жены любовника

В китайской провинции Гуандун произошел инцидент, который больше похож на сценарий триллера, чем на реальность.

Молодая женщина оказалась на волоске от гибели, балансируя на фасаде многоквартирного дома на уровне десятого этажа. Причиной стал не внезапный пожар, а паническая реакция женатого любовника, чья супруга неожиданно вернулась домой.

Чтобы скрыть измену, мужчина не придумал ничего лучше, чем вынудить свою спутницу выбраться через окно на узкий карниз. Оказавшись в смертельной ловушке, отчаявшаяся женщина в белой мини-юбке была вынуждена начать немыслимый спуск. Цепляясь за выступы и водосточную трубу, она попыталась переместиться вниз, но на одном из участков ее нога сорвалась, и она едва не полетела в пропасть.

Чудом удержавшись, она сумела доползти до балкона на девятом этаже и начать отчаянно стучать в стекло. К счастью, жильцы квартиры оказались дома и, пораженные увиденным, немедленно втащили изможденную и испуганную женщину к себе, спасая ей жизнь. Весь этот опасный путь был заснят на видео соседями из противоположного дома, и кадры быстро разлетелись по сети.

Как сообщает South China Morning Post, местные правоохранительные органы пока воздерживаются от официальных комментариев относительно расследования этого чрезвычайного происшествия. Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях, где пользователи осуждают безрассудные и опасные действия мужчины, поставившего жизнь другого человека под угрозу ради сокрытия собственной неверности.

