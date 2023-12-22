Десантник Ахиллес вернулся на СВО после четырех серьезных ранений

Военный с позывным Ахиллес участвует в специальной военной операции с самого ее начала. Он участвовал в боях под Бучей и в Ирпене, на Харьковском направлении под Изюмом, а также переходил с Васильевки — на Белогоровку.

Ахиллес описывает бои как ожесточенные, особенно хорошо помнит первое ранение. Тогда подразделение пыталось воспользоваться эффектом неожиданности и зажать противника с двух сторон. Однако ВСУшники почти окружили их, передает RT.

«С боем стали прорываться обратно, в свою сторону: стрелкотня, все звенит, свистит, сверкает, бахает. <...> На этой дороге выше стояла машина противника, и конкретно по нам пошла стрелкотня: мне прострелило пяточную кость, корешу — ляжку, прямо навылет. Третьему типу тоже в ляжку прилетело, четвертого, слава богу, не зацепило, а парню, которого мы тащили, ему прямо четко в шею прилетело. Но выскребли оттуда», - рассказывает военный.

Врачи в ЛНР удивились ранению военного: пяточную кость словно аккуратно просверлили, хотя в большинстве таких случаев кость дробится на части. С тех пор и появился позывной Ахиллес.

Второй случай произошел на Херсонском направлении, когда начались прилеты с HIMARS. Бойца спас счастливый случай: задело в основном одежду, а кружка в руках разбилась. Из-за того, что она была горячей, все сразу запеклось.

На третий раз Ахиллес получил осколочное ранение и закрытую черепно-мозговую травму, опять же чудом не повредив позвоночник. Травму военный получил при наезде на мину.

Четвертое ранение боец получил на Запорожском направлении в ноябре 2023 года. В этот раз он работал сапером в ночное время, но подвергся атакам дронов. Ему и товарищу удалось забежать в подвал дома, переждать и эвакуироваться. Но взрывы, происходящие по бокам и за спиной при бегстве, задели их: теперь у Ахиллеса осколки в теле, которые врачи не стали вытаскивать.

«Особенно после третьего и четвертого ранения настроение было такое, чтобы обратно вернуться в строй, и чем скорее, тем лучше. Когда работаешь, время идет быстрей, о всякой ерунде не думаешь. Просто работаешь», — рассказывает мужчина.

Пятое ранение боец получил снова от атаки вражеских БПЛА, почти сразу после разговора с журналистами. Осколки пробили голеностопный сустав, но раны уже заживают: Ахиллес находится в больнице и получает необходимую помощь. Он намерен вернуться на СВО, так как ранения его уже не пугают.