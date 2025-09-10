Десантники на кораблях СФ высадились на архипелаг Земля Франца-Иосифа

На архипелаге Земля Франца-Иосифа высадился морской десант Северного флота России. Об этом сообщили в пресс-службе флота. Уточняется, что учения проходили на острове Земля Александры, который входит в состав архипелага Земля Франца-Иосифа.

Как говорится в сообщении пресс-службы, отряд боевых кораблей Северного флота, возглавляемый большим противолодочным кораблем «Североморск», провел тактическое учение на Северном Ледовитом океане. В рамках этого учения экипаж корабля осуществил высадку морского десанта на необорудованное побережье арктического архипелага.

В пресс-службе уточнили, что по сценарию учений силам Северного флота предстояло освободить захваченный незаконными вооруженными группами плацдарм и обеспечить успешную высадку морских десантников.

«Учебный бой начался с нанесения артиллерийского удара по выявленным позициям "противника" расчётами корабельных орудий АК-100 большого противолодочного корабля "Североморск". Затем палубным вертолетом Ка-27 на побережье было переброшено подразделение морской пехоты», — сообщили во флоте.

Военнослужащие Северного флота с корабля «Александр Отраковский» нанесли неожиданный удар по формированиям, действующим вне закона. Они также отработали навыки проведения рейдов, осуществив марш и достигнув назначенного района, как добавили в пресс-службе флота.