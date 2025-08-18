Дешевле, чем на такси? В РФ назвали цену бюджетных перелетов за лето 2025 года

Этим летом россияне могли улететь из Сочи в Уфу меньше, чем за тысячу рублей. Такую цену зафиксировал сервис «Авиасейлс», проанализировавший летние авиаперевозки. Данными компании также поделился ТАСС .

Сервис «Авиасейлс» подвел итоги летнего сезона и назвал самые дешевые авиабилеты. Рекордсменом стал рейс авиакомпании Nordwind Airlines из Сочи в Уфу. Билет на него стоил всего 947 р. Куплен он был всего за два дня до вылета.

На данный момент, судя по открытым источникам, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня», стоимость аналогичного перелета до конца августа в среднем варьируется от 6 до 12 тыс. р.

Среди международных направлений самым доступным оказался перелет в Ташкент. Билет туда стоил 1 792 р. Немного дороже обходились рейсы в Минск (2 738 р.) и турецкий Бодрум (3 098 р.).

Ранее авиакомпания «Якутия» объяснила, как узнать цену билета на Аляску.