Дешевле и без толп туристов: где в России можно отдохнуть летом 2026-го по карману

Специалисты Центра компетенций в сфере туризма назвали альтернативные регионы страны, которые составят серьезную конкуренцию переполненным курортам Черного моря благодаря доступным ценам и высокому уровню комфорта. Об этом сообщает RT

Новый фаворит пляжного туризма и оздоровительные курорты

В преддверии летнего сезона эксперты зафиксировали явную смену потребительских предпочтений среди отечественных путешественников. Главным стимулом для поиска новых маршрутов стала общая усталость граждан от чрезмерно загруженных пляжей и длинных очередей на традиционных южных курортах. Аналитики выделили четыре ключевых географических направления, способных предложить туристам качественный, уединенный и экономически выгодный досуг.

Безусловным лидером и главным открытием текущего года признано кавказское побережье Каспийского моря. Такие города, как Избербаш, Каспийск и Махачкала, демонстрируют стремительный рост популярности. Путешественников привлекает редкое сочетание пляжного отдыха у теплой воды с возможностью отправиться в пешие горные походы и посетить старинные этнические поселения. При этом ценовая политика каспийских отелей и ресторанов остается существенно более лояльной, чем в Краснодарском крае. Для граждан, нацеленных в первую очередь на восстановление здоровья, идеальным выбором остаются традиционные кавказские здравницы — Ессентуки, Пятигорск и Кисловодск.

Европейский антураж и бюджетные путешествия по стране

Любителям исторического наследия и уникальной архитектурной эстетики специалисты настоятельно рекомендуют планировать поездку в Калининградскую область. Посещение таких приморских городов, как Зеленоградск и Светлогорск, позволяет погрузиться в утонченную атмосферу и получить сервис высокого уровня. Эксперты также озвучили минимальный порог расходов на данное направление: организация калининградского вояжа на двоих обойдется путешественникам в сумму от 74 тысяч рублей.

Для максимально бюджетного проведения отпуска аналитики советуют присмотреться к Русскому Северу, Карелии и Центральной России. В этих локациях созданы отличные условия для недорогих, но содержательных поездок всей семьей. Среди наиболее перспективных и подготовленных с точки зрения инфраструктуры регионов эксперты особо выделяют Тверскую, Вологодскую и Ярославскую области, где активно развиваются новые форматы загородного отдыха.