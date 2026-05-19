Дешевле и мощнее: названы старые модели смартфонов Apple которые нужно брать сейчас

Линейка предыдущего года как оптимальный выбор

В 2026 году приобретение новейшего iPhone 17 признано экспертами экономически нецелесообразным решением. Специалисты американского издания BGR детально объяснили, какие мобильные устройства прошлых лет позволят получить весь современный функционал без серьезных переплат. В первую очередь покупателям настоятельно рекомендуют обратить внимание на линейку iPhone 16. Данная серия практически не уступает по своей производительности и мощности последующему поколению, оснащена универсальным разъемом USB-C, полностью поддерживает технологию виртуальных сим-карт eSIM, но при этом оценивается на рынке ощутимо дешевле.

Флагманы прошлых лет с поддержкой нейросети

Обозреватели подчеркивают, что стоимость большинства свежих моделей компании Apple сейчас превышает планку в 1000 долларов, в то время как старые премиальные устройства ничем им не уступают. В качестве отличной и сбалансированной альтернативы эксперты выделяют модели iPhone 15 Pro и Pro Max. Эти гаджеты укомплектованы высокопроизводительными процессорами, имеют полноценную поддержку фирменной нейросети Apple Intelligence, а запас официальных обновлений операционной системы для них рассчитан еще как минимум на четыре года вперед. Для повседневных базовых задач, работы в режиме многозадачности и запуска стандартных игр эксперты советуют выбирать базовые версии iPhone 15 и 15 Plus.

Стареющая классика с профессиональными функциями

Из более ранних линеек, которые до сих пор сохраняют высокую техническую актуальность, специалисты выделяют премиальные смартфоны iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Их ключевыми техническими преимуществами остаются высококачественный и яркий дисплей, способный выдавать до 2000 нит, прочный корпус с рамкой из нержавеющей стали, а также блок камер профессионального уровня. В то время как аналитики призывают потребителей рационально подходить к расходам и приобретать надежные прошлые поколения гаджетов, сама корпорация Apple, по имеющимся данным, приняла решение оптимизировать бюджет и сэкономить на производстве своих новых мобильных новинок.