Дешевле китайцев на 1 млн: известный корейский автоконцерн жестко обвалил цены на кроссоверы в РФ

На российском автомобильном рынке начались продажи компактного кроссовера Kia Sonet индийской сборки, который по своей стоимости может составить серьезную конкуренцию популярным моделям Belgee, Geely и Solaris. Об этом пишет Южный автомобиль.

Новый конкурент на рынке компактных кроссоверов

Российские автодилеры начали предлагать покупателям новую компактную модель Kia Sonet, которая способна составить ценовую конкуренцию автомобилям Solaris HC, Belgee X50 и Geely Coolray. На онлайн-площадках объявлений минимальная стоимость новинки стартует от 1,38 млн рублей. Для сравнения, за базовую модификацию Belgee X50 дилеры просят от 2,3 млн рублей, модель Tenet T4 обойдется минимум в 2,16 млн рублей, а Geely Coolray стоит почти 2,74 млн рублей. В свою очередь, начальная стоимость Solaris HC зафиксирована на отметке около 2,5 млн рублей.

Разница в комплектациях и ценах в регионах

Наиболее доступный вариант Kia Sonet продается без детального перечня опций, однако, судя по снимкам, машина имеет отличное оснащение. Салон укомплектован цифровой приборной панелью, мультимедийным комплексом с большим экраном, системой климат-контроля и люком в крыше. Также автомобиль оснащен камерой заднего вида, парковочными датчиками спереди и сзади, системой бесключевого доступа и легкосплавными дисками.

В Новосибирске под заказ доступна модификация с двухцветным кузовом за 2,2 млн рублей, а во Владивостоке аналогичный экземпляр обойдется на 200 тысяч рублей дороже. В наличии живой автомобиль представлен только в Астрахани по цене 2,65 млн рублей, причем эта версия оказалась более скромной. Она укомплектована стандартным кондиционером, уменьшенным дисплеем мультимедиа, простой приборной панелью и лишена люка.

Технические характеристики новинки

В техническом плане все представленные модификации кроссовера полностью идентичны. Автомобиль приводится в движение 1,5-литровым атмосферным силовым агрегатом, выдающим 115 лошадиных сил. Мотор функционирует в паре с вариаторной трансмиссией и системой переднего привода. Данная модель делит общую архитектуру с Hyundai Venue, а ее непосредственное производство осуществляется на мощностях индийского предприятия Kia в городе Анантапур.