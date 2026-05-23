Дешевле Лады: дилеры выставили на продажу огромную Хонду за копейки

Габариты и основные конкуренты новинки

В автосалонах России начали появляться седаны Honda Crider, ввозимые по каналам параллельного импорта. Данный автомобиль производится на мощностях совместного предприятия GAC-Honda и ориентирован исключительно на внутренний рынок Китая. По своим линейным размерам модель вплотную приближается к D-классу: общая длина кузова достигает 4,76 метра, а расстояние между осями составляет 2,73 метра. В модельной иерархии бренда седан располагается в промежутке между Civic и Accord. В российских реалиях импортная новинка станет прямым ценовым соперником отечественной LADA Vesta и белорусского Belgee S50. При этом стоимость Crider выглядит весьма привлекательно, поскольку за базовую версию Vesta 2026 года просят от 1 581 000 рублей, а за Belgee S50 — от 1 899 990 рублей.

География цен на японский седан в регионах

Минимальный ценник на новинку зафиксирован на уровне 1 485 000 рублей. За эту сумму привезти машину в топовом исполнении Flagship под заказ обещают дилеры из Уссурийска. В остальных регионах страны итоговая стоимость заметно колеблется. Так, во Владивостоке за иномарку придется отдать от 1 600 000 рублей, в Новосибирске — от 1 750 000 рублей, а в Заринске готовый к выдаче автомобиль со всеми уплаченными налогами обойдется в 1 790 000 рублей. Ближе к европейской части страны цены растут: в Ростове-на-Дону предложения стартуют от 2 100 000 рублей, в Липецке прайс доходит до 2 360 000 рублей. Традиционно дороже всего покупка обойдется в мегаполисах — в Санкт-Петербурге дилеры просят от 2 500 000 рублей, а в Москве цена начинается от 2 590 000 рублей.

Техническое наполнение и доступные опции

Техническая составляющая всех ввезенных экземпляров абсолютно идентична. Автомобили оборудованы трехцилиндровым турбированным силовым агрегатом объемом 1,0 литра, выдающим мощность 122 лошадиные силы, который работает совместно с бесступенчатым вариатором. Модификация Flagship предлагает покупателям светодиодную оптику, потолочный люк, систему кондиционирования воздуха и 4 подушки безопасности. Комплекс комфорта дополнен бесключевым доступом, запуском двигателя с кнопки, мультимедийным экраном, камерой заднего обзора и парковочными радарами. Интерьер седана выполнен из качественной экокожи, а на колесах установлены литые 16-дюймовые диски, снабженные электронной системой контроля давления в шинах.