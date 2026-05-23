Дешевле Лады: дилеры выставили на продажу огромную Хонду за копейки
На российском автомобильном рынке начались неофициальные поставки новых седанов Honda Crider, изначально созданных для КНР. Полноразмерная иномарка неожиданно оказалась доступнее флагманских моделей отечественной сборки. Об этом пишет Южный автомобиль.
Габариты и основные конкуренты новинки
В автосалонах России начали появляться седаны Honda Crider, ввозимые по каналам параллельного импорта. Данный автомобиль производится на мощностях совместного предприятия GAC-Honda и ориентирован исключительно на внутренний рынок Китая. По своим линейным размерам модель вплотную приближается к D-классу: общая длина кузова достигает 4,76 метра, а расстояние между осями составляет 2,73 метра. В модельной иерархии бренда седан располагается в промежутке между Civic и Accord. В российских реалиях импортная новинка станет прямым ценовым соперником отечественной LADA Vesta и белорусского Belgee S50. При этом стоимость Crider выглядит весьма привлекательно, поскольку за базовую версию Vesta 2026 года просят от 1 581 000 рублей, а за Belgee S50 — от 1 899 990 рублей.
География цен на японский седан в регионах
Минимальный ценник на новинку зафиксирован на уровне 1 485 000 рублей. За эту сумму привезти машину в топовом исполнении Flagship под заказ обещают дилеры из Уссурийска. В остальных регионах страны итоговая стоимость заметно колеблется. Так, во Владивостоке за иномарку придется отдать от 1 600 000 рублей, в Новосибирске — от 1 750 000 рублей, а в Заринске готовый к выдаче автомобиль со всеми уплаченными налогами обойдется в 1 790 000 рублей. Ближе к европейской части страны цены растут: в Ростове-на-Дону предложения стартуют от 2 100 000 рублей, в Липецке прайс доходит до 2 360 000 рублей. Традиционно дороже всего покупка обойдется в мегаполисах — в Санкт-Петербурге дилеры просят от 2 500 000 рублей, а в Москве цена начинается от 2 590 000 рублей.
Техническое наполнение и доступные опции
Техническая составляющая всех ввезенных экземпляров абсолютно идентична. Автомобили оборудованы трехцилиндровым турбированным силовым агрегатом объемом 1,0 литра, выдающим мощность 122 лошадиные силы, который работает совместно с бесступенчатым вариатором. Модификация Flagship предлагает покупателям светодиодную оптику, потолочный люк, систему кондиционирования воздуха и 4 подушки безопасности. Комплекс комфорта дополнен бесключевым доступом, запуском двигателя с кнопки, мультимедийным экраном, камерой заднего обзора и парковочными радарами. Интерьер седана выполнен из качественной экокожи, а на колесах установлены литые 16-дюймовые диски, снабженные электронной системой контроля давления в шинах.