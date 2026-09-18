Яблоки с дерева, сливы и виноград: когда осенние фрукты вредят кишечнику

Осенний сезон фруктов часто превращает дачные участки в настоящий «фруктовый конвейер»: яблоки едят прямо с дерева, сливы уходят килограммами, а виноград пробуют целыми гроздьями. Но даже самые полезные продукты могут вызвать проблемы, если съесть слишком много. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук и эксперт Лаборатории «Гемотест», рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», сколько фруктов способен выдержать кишечник и почему после «витаминного перекуса» иногда становится плохо.

В составе яблок, слив, груш и винограда есть фруктоза, сорбитол и большое количество клетчатки. В умеренных объемах они помогают пищеварению, но избыток может перегрузить кишечник.

«Клетчатка улучшает перистальтику кишечника, но при избытке грубых пищевых волокон может раздражать его стенки и провоцировать спазмы. Фруктоза и сорбитол в больших количествах способны вызвать вздутие, урчание и повышенное газообразование», — объяснила Кашух.

Для здорового взрослого человека оптимальным считается около 400 граммов овощей и фруктов в день. При этом большая часть должна приходиться именно на овощи. Из фруктов это примерно одно среднее яблоко или груша, несколько слив либо небольшая порция винограда. Если же съесть больше, кишечник может отреагировать неприятными симптомами. Например, несколько крупных слив подряд способны вызвать послабление, а большая порция — уже диарею и спазмы.

«Если за раз съесть несколько крупных яблок, может появиться чувство тяжести и распирания в животе. Иногда возникают схваткообразные боли — кишечник начинает активно сокращаться, пытаясь справиться с большим количеством содержимого», — рассказала врач.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Мария Коропец ]

Отдельное внимание стоит уделять сладким фруктам, особенно винограду. По словам гастроэнтеролога, в килограмме этого продукта может содержаться около 150–200 граммов природных сахаров. Для большинства здоровых людей это не становится проблемой, но у людей с нарушениями углеводного обмена резкий скачок глюкозы может быть опасен. Особенно осторожными стоит быть людям с синдромом раздраженного кишечника. У них избыток фруктозы, сорбитола и клетчатки чаще вызывает вздутие, боли и нарушения стула. При этом полностью отказываться от сезонных фруктов не нужно. Врач советует есть их небольшими порциями и ориентироваться на собственные ощущения.

«Одно среднее яблоко, несколько слив или немного винограда могут стать хорошим перекусом. Если после конкретного фрукта появляется дискомфорт, стоит просто уменьшить порцию или выбрать другой продукт», — отметила специалист.

Кроме того, только что сорванные с дерева плоды перед употреблением необходимо тщательно мыть. На поверхности фруктов могут оставаться микроорганизмы и следы удобрений, которые способны дополнительно раздражать желудочно-кишечный тракт.

Даже «полезная» еда может испортить желудок — резкий переход на сырые овощи, цельнозерновые продукты и отруби способен вызвать вздутие, спазмы и избыточное газообразование.