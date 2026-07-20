Дешевле Турции, колоритнее Эмиратов: блогерша назвала страну, где горы, море и дзен в одном флаконе

Российская тревел-блогерша Елена Свиридова в своем блоге «Увидеть своими глазами» на платформе « Дзен » назвала Азербайджан направлением, которое способно удивить даже искушенных путешественников. По ее словам, страна дешевле Турции, колоритнее Эмиратов и обладает одной из самых ярких кухонь в мире, а в одном путешествии здесь можно увидеть и древность, и современную архитектуру, и горы, и море.

В Баку, как она отметила, лабиринты Старого города соседствуют с футуристическими «Пламенными башнями» и Центром Гейдара Алиева, возведенным по проекту Захи Хадид. Всего в часе езды от столицы находится заповедник Гобустан с тысячами петроглифов и грязевые вулканы, напоминающие марсианские пейзажи.

Отдельного упоминания удостоилось высокогорное село Хыналыг. Путешественница предупредила, что дорога туда — крутой серпантин, безопасный только летом в сухую погоду, но на высоте 2,2 тысячи метров, среди прилепившихся к склону домиков и тишины, нарушаемой лишь ветром и блеянием овец, наступает настоящий дзен. Для пляжного отдыха она посоветовала курортный поселок Мардакян примерно в 35–40 километрах от Баку — там нет толп, а вода летом прогревается до состояния парного молока. В гастрономическом списке блогерши — садж, бараний кебаб, осетрина в гранатовом соусе, кутабы с зеленью и мясом, пахлава, варенье из грецких орехов, гранатовый сок, местное вино и чай с тимьяном. Все это она назвала гастрономическим раем.