Дешевле Vesta и почти даром: что за японец приехал в Россию за ₽1,2 млн и чем он лучше конкурентов

На российский рынок по параллельному импорту вышел компактный японский кроссовер Honda WR-V, способный составить конкуренцию моделям вроде Belgee X50+ и Geely Coolray, причем с заметным ценовым преимуществом. Минимальный прайс зафиксирован во Владивостоке, где автомобиль под заказ предлагают от ₽1,2 млн, передает « За рулем ».

Для сравнения, Geely Coolray сейчас продается почти за ₽2,9 млн, Belgee X50+ стартует с отметки ₽2,32 млн, а калужский Tenet T4 в версиях 2026 года обойдется минимум в ₽2,17 млн. Даже LADA Vesta в обновленном кузове 2026 модельного года стоит от ₽1,58 млн, то есть заметно дороже бюджетной Honda. В самой доступной владивостокской комплектации у WR-V отсутствует мультимедийная система, однако присутствуют климат-контроль, кожаный мультируль, отделка сидений экокожей, светодиодные фары и литые диски.

География предложений уже охватывает больше десятка городов. В Тюмени кроссовер оценили в ₽1,39 млн, в Перми — в ₽1,42 млн, в Хабаровске — в ₽1,57 млн, в Красноярске — в ₽1,6 млн, в Новосибирске — в ₽1,65 млн. Самые высокие ценники выставили в Москве — ₽2,55 млн за одну из немногих машин в столице, и в Томске, где два автомобиля продаются за ₽2,7–3 млн. При этом часть томских экземпляров ввезли еще в прошлом году с льготным оформлением утилизационного сбора, так что доплачивать сотни тысяч покупателям не придется.

Технически все варианты идентичны. Под капотом устанавливается 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 121 лошадиная сила, который работает в паре с бесступенчатым вариатором. Привод — исключительно передний, независимо от комплектации.