Дешево и сердито: туристы нашли место, куда можно сбежать от дороговизны Дубая

Иностранцы массово покидают шумный мегаполис ради спокойной жизни в соседнем эмирате. Рас-эль-Хайма привлекает низкими ценами, природой и возможностью отдохнуть от дубайской суеты. Об этом пишет «Турпром».

Жители и гости Объединенных Арабских Эмиратов все чаще выбирают для проживания не гламурный Дубай, а его более тихого соседа. Речь идет об эмирате Рас-эль-Хайма, который эксперты называют настоящей находкой для тех, кто устал от шума и высоких цен.

Как сообщает портал «Турпром», этот регион расположен всего в часе езды к северу от мегаполиса и предлагает кардинально иной уклад жизни. Местные жители ценят его за гористую местность, пустынные пейзажи и практически безлюдные пляжи. Рас-эль-Хайму уже прозвали «эмиратом природы».

Главным козырем территории является доступность. Коммунальные платежи здесь составляют около 10 800 рублей в месяц, что заметно ниже дубайских 15 500. Аренда однокомнатной квартиры обойдется примерно в 69 тысяч рублей, тогда как в центре Дубая цены стартуют от 204 тысяч. Правда, и уровень заработных плат в этом регионе скромнее: около 156 тысяч рублей против 360 тысяч.

Переехавшие экспаты активно делятся восторгом в социальных сетях. Например, предприниматель Бен Мосс в своих роликах демонстрирует пустынные пляжи и катание на каяках, называя набережную Аль-Кавасим лучшей локацией во всех Эмиратах. Другие резиденты хвалят прозрачную воду и комфортный климат.

Для россиян Рас-эль-Хайма давно знакома своими отелями. Однако теперь регион открывается с новой стороны, предлагая туристам возможность увидеть иную, более аутентичную грань Арабских Эмиратов. Помимо моря, здесь доступны горы Хаджар, горячие источники и джип-сафари. Инфраструктура активно растет, но пока сохраняет камерную атмосферу. Путешественники отмечают, что это направление подходит тем, кто уже осмотрел достопримечательности Дубая и Абу-Даби и ищет уединения.