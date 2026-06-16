Завод Московской области выпустил более 22 млн упаковок лекарственных препаратов в этом году

Подмосковный завод за первые 5 мес. 2026 года выпустил свыше 22 млн упаковок лекарств. При этом производственные мощности стабильно загружены, а потенциал завода позволяет выпускать до 200 тыс. упаковок в сутки — этого достаточно, чтобы надежно обеспечивать как внутренний рынок, так и зарубежные поставки. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

История площадки насчитывает более 30 лет. Она была создана на базе Научного центра прикладной микробиологии. Сегодня представляет собой современное производство с динамично растущими показателями. За последние 5 лет объем выпуска на заводе увеличился более чем на 40%, а ассортимент пополнился свыше чем 40 новыми препаратами.

Важную роль в развитии играет и научно‐исследовательское направление: в Красногорске действует собственный R&D‐центр, где ведется разработка новых лекарственных средств. По оценке властей региона, такие проекты укрепляют лекарственный суверенитет страны и закрепляют за Подмосковьем статус одного из ключевых фармацевтических центров России.

Основные терапевтические направления, по которым работает «АЛИУМ», — кардиология, гастроэнтерология, неврология и антибактериальная терапия. При этом в январе — мае 2026 года особенно заметный рост показали отдельные востребованные категории препаратов: выпуск лекарства для терапии сахарного диабета II типа вырос на 364%, противовоспалительного средства — на 199%, препаратов для лечения сердечно‐сосудистых заболеваний — на 198%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.