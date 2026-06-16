Эвакуатор вместо отпуска: автоблогер Друзин рассказал, как подготовить машину к долгой поездке

Ключевой принцип безопасного выезда на трассу — исключить надежду на случайное везение. Даже при безупречной работе автомобиля в городе, интенсивные нагрузки на загородных скоростных шоссе нередко дают о себе знать, обнажая неочевидные неполадки, считает эксперт.

«Перед дальней поездкой обязательно нужно загнать автомобиль на диагностику в проверенный сервис. Мастер должен поднять машину и тщательно осмотреть состояние ходовой части, подвески, тормозной системы и рулевого управления. Полная диагностика — это ваша гарантия того, что во время пути не возникнет опасных сюрпризов», — подчеркивает Алексей Друзин.

Согласно рекомендациям блогера, минимальный дорожный набор должен включать три ключевые категории предметов. Прежде всего, по мнению специалиста, это слесарный инструментарий: гаечные ключи разных размеров, крестовые и плоские отвертки, универсальные пассатижи и механический домкрат для подъема автомобиля.

Вторым обязательным элементом эксперт называет качественный источник света — предпочтение стоит отдать налобной модели, которая оставляет кисти рук полностью свободными для проведения манипуляций по замене колеса или ревизии узлов под капотом в условиях плохой видимости.

Третья составляющая аварийного комплекта — расходные технические жидкости. Автолюбителю следует запастись моторным маслом для возможной доливки и охлаждающей жидкостью. Как поясняет специалист, продолжительное движение на повышенных оборотах силового агрегата нередко сопровождается усиленным угаром смазочных материалов, а внезапная утечка антифриза из поврежденного патрубка или потерявшего герметичность сальника может случиться с каждым, предупреждает он.

Отдельное внимание автоблогер обращает на запас горючего. При планировании маршрута, подчеркивает он, важно учитывать специфику российских трасс. На многих популярных направлениях — как на северных перегонах Карелии и Кольского полуострова, так и на некоторых участках южных трасс — расстояния между проверенными сетевыми АЗС могут исчисляться десятками, а то и сотнями километров.

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