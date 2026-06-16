Андрей Малахов усомнился в диагнозе Лерчек

В диагнозе блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, вновь появились сомнения. На этот раз о болезни высказался телеведущий Андрей Малахов, сообщает The Voice. В эфире своей программы «Малахов» он предположил, что блогер могла выдумать историю с болезнью для продвижения собственного косметического бренда.

При этом на вопрос Малахова о правдивости этой истории ответила его скандально известная коллега Дана Борисова. Она встала на защиту Лерчек.

«У меня такое сожаление к ней и только слова поддержки. Девушка в такой ситуации, я тут не вправе комментировать, стараюсь попридержать язык», — отметила Борисова.

Лерчек борется с тяжелым заболеванием: раком четвертой степени с метастазами. Блогер проходит курсы лучевой и химиотерапии, из-за которых потеряла волосы. Недавно она завершила шестой курс химиотерапии. Несмотря на это, Лерчек занимается танцами и посещает спортивный клуб.

Накануне в диагнозе Валерии Чекалиной усомнился и бизнесмен Андрей Ковалев.