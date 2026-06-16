В Балашихе ввели в эксплуатацию новостройку в ЖК «Героев»

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха ввели в эксплуатацию корпус 413 в ЖК «Героев» девелоперской компании «Главстрой Регионы». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новый 17-этажный корпус включает в себя 320 квартир общей площадью более 13 тыс. кв. м, на первых этажах разместились помещения для магазинов, кафе и других сервисов.

На территории комплекса уже работают два детских сада, школа, во дворах обустроены детские и спортивные площадки, прогулочные маршруты и общественные пространства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.