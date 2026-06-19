На туристических платформах появились выгодные предложения по авиабилетам в Египет на летние месяцы. Среди доступных вариантов — рейсы из Москвы и Сочи в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, передает « ТурДом ».

Из Москвы в Хургаду 26 июня можно улететь авиакомпанией Nesma Airlines за 10,2 тысячи рублей с багажом. Обратный билет через неделю, 3 июля, обойдется уже в 26,3 тысячи. Однако при раздельной покупке общая стоимость — 36,5 тысячи — оказывается ниже, чем при бронировании туда-обратно одним заказом, где цена стартует от 54 тысяч.

Из Сочи в Хургаду на неделю можно слетать за 25 тысяч рублей той же авиакомпанией. На перелеты с 14 по 21 июля действует скидка 65 процентов. В Шарм-эль-Шейх из Сочи билеты туда-обратно на 23–30 августа стоят 35 тысяч рублей у египетского лоукостера AlMasria Universal Airlines.

Из Москвы в Шарм-эль-Шейх 3 июля можно улететь за 13,5 тысячи на чартере Red Sea Airlines. Обратный билет через неделю обойдется минимум в 31,9 тысячи, а общая стоимость в оба конца составит около 45 тысяч. Round trip у тех же перевозчиков можно приобрести за 49 тысяч рублей.