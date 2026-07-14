Дешевый суперфуд: эндокринолог сказала, за что биохакеры полюбили обычную фасоль

Эндокринолог Екатерина Янг в своём Telegram-канале объяснила, почему биохакеры всё чаще добавляют в меню фасоль. По её словам, как врач, работающий с рекомендациями по питанию, она ценит этот продукт за магний и калий, поддерживающие сосудистый тонус, а также за резистентный крахмал, который служит пребиотиком для кишечной микробиоты.

Кроме того, фасоль содержит много белка — 21 грамм на 100 граммов — и клетчатки — 10 граммов на 100 граммов. Такой состав надолго сохраняет чувство сытости и помогает избежать резких скачков сахара в крови, что способствует профилактике инсулинорезистентности. Однако Янг предупредила, что в фасоли, как и в других бобовых, присутствуют пурины, поэтому людям с подагрой в стадии обострения следует исключать её из рациона.