Десять часов ультразвука и тромб исчез: в Челябинске спасли учительницу с помощью технологии, которая есть лишь в нескол

Как рассказала сама пациентка, у нее сначала отекала, краснела, а затем посинела нога. Она записалась на УЗИ, где ей посоветовали срочно лечь в больницу. После госпитализации женщине становилось только хуже, ей запретили шевелиться и подниматься, а затем немедленно отправили в операционную. Процедура длилась десять часов, после чего тромботические массы полностью растворились, и проходимость легочной артерии была восстановлена.

Заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ЧОКБ Владимир Игнатов пояснил, что процедура продолжается минимум семь часов, и все это время пациент находится в реанимации, а тромболитический препарат вводится со скоростью один миллилитр в час. Решение о завершении принимают по состоянию больного, результатам эхокардиоскопии, анализов и клинической картине.

Главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман подчеркнул, что аппарат для проведения методики ЭКОС есть сегодня всего в трех-пяти российских клиниках, и больница стала первой в стране, кто его приобрел. Он назвал это событие поистине историческим и отметил, что ЧОКБ является лидером регионального здравоохранения по числу внедренных технологий. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и переведена из реанимации в палату кардиологического отделения.