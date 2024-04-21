Десять человек пострадали в жестком ДТП на трассе в Ленобласти

На трассе автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье перевернулся автобус, перевозящий 50 пассажиров. По данным МВД по региону, водитель транспорта мог сесть за руль выпившим.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и отправил автобус в кювет, где он перевернулся. Транспорт был вахтовый. ДТП случилось во время движения в сторону Усть-Луги, на 249-м километре.

Пострадавшими числятся 10 человек. Двое из них были госпитализированы и остаются в тяжелом состоянии. Еще двое вахтовиков в состоянии средней степени тяжести. Остальные шестеро получили легкие травмы.

Водитель автобуса мог быть в состоянии алкогольного опьянения, однако эти и другие сведения еще предстоит проверить полиции.

Ранее сообщалось, что в Петербурге трамвай въехал в толпу прохожих.