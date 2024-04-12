В Петербурге трамвай врезался в толпу пешеходов, пострадали три человека

Прохожие спокойно пошли по переходу на зеленый сигнал светофора, как вдруг в них влетел трамвай. Под колеса попали несколько человек. Сообщают о трех пострадавших, одна женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Как рассказали в ГУ МВД, предварительной причиной ДТП стал отказ тормозов.

Ранее сообщалось, что на Кубани после столкновения легковушки с тягачом погиб двухмесячный ребенок. Трагедия случилась из-за того, что ребенка перевозили не в детском кресле.