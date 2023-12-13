Десять детских садов и две школы возведут в Одинцово в рамках инвестиционных договоров

В Одинцовском округе в 2024 году в рамках инвестиционных договоров планируется построить 10 детских садов, рассчитанных в общей сложности более чем на 1,8 тысячи мест, две школы на почти на 1,8 тысячи учеников и два объекта сферы здравоохранения на 437 посещений. Ход возведения социальных объектов обсудили на еженедельном рабочем совещании главы округа Андрея Иванова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.