Десять детских садов и две школы возведут в Одинцово в рамках инвестиционных договоров
Фото: [пресс-служба администрации г.о Одинцовский]
В Одинцовском округе в 2024 году в рамках инвестиционных договоров планируется построить 10 детских садов, рассчитанных в общей сложности более чем на 1,8 тысячи мест, две школы на почти на 1,8 тысячи учеников и два объекта сферы здравоохранения на 437 посещений. Ход возведения социальных объектов обсудили на еженедельном рабочем совещании главы округа Андрея Иванова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В этом году за счет внебюджетных источников финансирования в округе ввели в эксплуатацию и вскоре передадут муниципалитету детский сад в Одинцово-1, детсад, расположенный на улице Маршала Бирюзова, и помещение врача общей практики на улице Западная.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.