Десять лет боли, одна операция и спасенная жизнь: нейрохирурги Удмуртии исправили редчайшую аномалию мозга

Нейрохирурги Первой республиканской клинической больницы Удмуртии провели сложнейшую операцию женщине с редким врожденным пороком развития головного и спинного мозга. Как сообщила пресс-служба медучреждения, более десяти лет пациентка страдала от мучительных головных болей, которые начались в 15 лет, а к совершеннолетию к ним добавились скачки давления и периодические проблемы со зрением.

В подростковом возрасте ей уже оперировали фиксированный спинной мозг — состояние, при котором мозг теряет физиологическую подвижность в позвоночном канале. Операция дала временное облегчение, но со временем симптомы вернулись. Детальное обследование выявило аномалию Арнольда-Киари 1,5 типа: нижние отделы мозжечка и ствола мозга сместились в зону соединения черепа с позвоночником, нарушив отток спинномозговой жидкости и спровоцировав повышенное внутричерепное давление. Кроме того, у женщины обнаружили кисту внутри спинного мозга на уровне шеи, которая сдавливала нервные структуры, вызывая онемение рук, мышечную слабость и потерю чувствительности. Без хирургического лечения пациентке грозила инвалидность.

Нейрохирурги Сергей Кузнецов и Владислав Подскребкин удалили часть затылочной кости и задней дуги первого шейного позвонка, чтобы создать дополнительное пространство для мозга, а твердую мозговую оболочку расширили и укрепили специальным биоматериалом. Операция прошла без осложнений. После вмешательства головные боли уменьшились, начали восстанавливаться зрение и чувствительность конечностей. Женщину выписали под амбулаторное наблюдение.