Десять лет службы и воспитания: клинское объединение «Голубые береты» отпраздновало юбилей

Клинское военно-патриотическое объединение «Голубые береты» отметило десятилетие. За эти годы движение, выросшее из юнармейского отряда школы № 13, стало структурным подразделением местного «Союза десантников» и подготовило не одно поколение курсантов. Многие выпускники продолжили обучение в вузах и военных училищах, часть прошла службу в армии.

Занятия в клубе ведут опытные инструкторы — действующие и бывшие военнослужащие. Ребята изучают историю Вооруженных сил, уставы, строевую, огневую и тактическую подготовку, тактическую медицину и основы воздушно-десантной службы. Тренировки проходят несколько раз в неделю, включая выходные.

Юные курсанты отмечают, что здесь получают не только военные навыки, но и учатся дисциплине, ответственности и работе в команде.

Праздничное мероприятие по случаю 10-летия клуба состоялось на базе лагеря ГТО в деревне Жестоки. Лучших инструкторов и воспитанников наградили благодарственными письмами и знаками отличия «Союза десантников» городского округа Клин.