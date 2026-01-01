Десять лет традиции: как в деревне Ордынцы встретили Новый год?

В деревне Ордынцы прошло яркое праздничное мероприятие, посвященное встрече Нового года, сообщила пресс-служба городского округа Подольск. Традиционный праздник собрал вместе детей и взрослых, создав по-настоящему теплую и объединяющую атмосферу.

Гости торжества водили веселые хороводы вокруг наряженной елки, исполняли любимые новогодние песни.

Сказочные персонажи — Дед Мороз и Снегурочка, провели для участников увлекательные игры и конкурсы. Организаторы сделали все, чтобы никто не остался без внимания, а в завершение праздника каждый присутствующий получил памятный сладкий подарок.

Эта новогодняя встреча уже стала доброй и устойчивой традицией для жителей деревни. Как рассказала староста Наталья Горинова, подобные праздники проводят уже более 10 лет.

Особой гордостью и символом преемственности стала живая голубая ель, которую специально посадили весной на площадке для собраний именно для того, чтобы зимой вокруг нее можно было водить хороводы.

