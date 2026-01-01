Подольские дружинники — лучшие в Подмосковье: как народные патрули помогают полиции?

Народные дружины городского округа Подольск одержали победу в конкурсе «Лучшие народные дружины Московской области», сообщила пресс-служба городского округа. Это звание им присвоили за их активную и системную работу по обеспечению правопорядка на территории муниципалитета.

Подольские дружинники на регулярной основе принимают участие в совместных профилактических мероприятиях. Они работают в тесном взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов и представителями других силовых структур.

В задачи дружинников входит помощь в выявлении различных правонарушений, патрулирование улиц и общественных мест, а также проведение профилактической работы среди населения.

