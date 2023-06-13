Десять малышей родились в Серпухове накануне Дня России

На десять серпуховичей больше стало в городском округе Серпухов накануне важного праздника День России.

Счастливых мам поздравили с важным событием жизни секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава муниципалитета Сергей Никитенко, член Политсовета, куратор партпроекта Елена Орленок и член Политсовета, заместитель главы администрации Татьяна Орлова. Они встретились с молодыми родителями в рамках партийного проекта «С Днем рождения, малыш!».

«Поздравлять наших дорогих женщин с рождением ребенка – добрая традиция. Малыши появились на свет накануне значимой для нашей страны даты. Уверен, они вырастут настоящими патриотами», – обратился к женщинам глава городского округа Серпухов.

Сергей Никитенко также пожелал мамам и их малышам крепкого здоровья. Глава муниципалитета выразил надежду, что дети обязательно будут радовать родителей своими успехами.

«Для развития ребенка сегодня в муниципалитете создаются все условия, ежегодно появляются новые социальные учреждения», - отметил Сергей Николаевич.