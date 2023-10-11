Десять медалей получила Госветслужба Подмосковья на выставке «Золотая осень»

Ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области стала лидером по количеству полученных наград среди ветеринарных специалистов на XXV Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2023».

Зампред правительства региона Георгий Филимонов отметил, что в этом году региональную Госветслужбу наградили шестью золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой медалью.

Так, золотые медали сотрудникам Госветслужбы вручили за ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц и ликвидацию неиспользуемых скотомогильгиков на подконтрольной территории. Две медали присуждены за цифровую трансформацию ветеринарной службы.

Серебряные медали специалисты получили за успехи по внедрению методики и рекомендаций для учений и тренингов по ликвидации оспы овец. «Бронза» была присуждена за совершенствование лабораторно-диагностической базы организаций государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.