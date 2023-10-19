Десять новых отелей построят в Нижнем Новгороде

Десять новых отелей и гостиниц построят в Нижнем Новгороде, вследствие чего появятся дополнительные свыше двух тысяч номеров для гостей города. Об этом сообщает Благодаря этому появится дополнительно более двух тысяч номеров, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное министерство туризма и промыслов.

Отмечается, что в настоящее время в Нижегородской области путешественники могут остановится почти в 530 отелях и гостиницах. В них размещено свыше 17 тыс. номеров на 46,5 тыс. мест.

Добавляется, что в регионе находятся более 300 пятизвездочных гостиниц, около 20 — четырехзвездочных.

Уточняется, что темп роста турпотока в Нижегородскую область составляет почти 15% ежегодно.