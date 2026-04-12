Десять цветов для ленивых: дачникам Подмосковья назвали растения для посева сразу в грунт

Апрель в Подмосковье — время, когда земля уже оттаяла и прогрелась, а до летней жары еще далеко. Многие садоводы задумываются: не сэкономить ли силы и не посеять цветы сразу в открытый грунт? Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев в беседе с REGIONS рассказал, какие культуры подходят для прямого посева и как делать это правильно.

По словам Суровцева, прямой посев ценен прежде всего за развитие сильной корневой системы. Без травмирующей пересадки культуры растут здоровыми, легче добывают воду из глубины и успешно противостоят болезням даже в засушливые периоды.

Почему прямой посев выгоднее

Дачники годами мучаются с рассадой, загромождая подоконники ящиками. Прямой посев в открытый грунт экономит место в доме, время и нервы. Растения с первых дней привыкают к солнцу, ветру и перепадам температур, становясь более закаленными и жизнестойкими.

Десять цветов для посева в грунт (апрель-май)

— Календула (ноготки). Холодостойка, сеется после оттаивания почвы. Цветет все лето до заморозков, отпугивает вредителей;

— Бархатцы (тагетес). Сеются в мае, дружно всходят, обеззараживают почву и отпугивают вредителей;

— Космея (космос). Растет даже на бедных почвах, цветет с середины лета до осени;

— Эшшольция (калифорнийский мак). Засухоустойчива, не переносит пересадки, цветет желтыми, оранжевыми и красными оттенками;

— Настурция. Декоративна и съедобна, сеется в конце мая, любит солнце;

— Василек. Холодостоек, сеется в апреле, цветет обильно и долго;

— Лаватера (хатьма). Мощные кусты до метра высотой, устойчива к засухе и болезням;

— Иберис. Почвопокровник с белоснежными душистыми цветами для бордюров и «ковровых» клумб;

— Душистый горошек. Лиана с ароматом, семена замачивают на сутки перед посевом, нужна опора;

— Портулак крупноцветковый. Почвопокровник для засушливых участков, любит песчаные почвы и солнце.

«Особенно хочу выделить бархатцы и календулу. Это идеальные цветы для начинающих. Они практически всегда всходят, не требуют сложного ухода и при этом способны украсить любой, даже самый запущенный уголок сада. К тому же, их можно сеять с интервалом в 2-3 недели, чтобы продлить цветение. Этот метод называется „конвейер“», — советует Леонид Суровцев.

Секреты успешного посева

— Подготовка почвы: перекопка, удаление сорняков, добавление песка на тяжелых грунтах и компоста для плодородия;

— Разметка грядок: всходы цветов похожи на сорняки, поэтому границы посевов нужно обозначить колышками или веревкой;

— Полив: из лейки с мелкой насадкой, следить, чтобы земля не пересыхала;

— Прореживание: удалять лишние и слабые ростки, оставляя нужное расстояние;

— Сроки: холодостойкие культуры сеют в апреле, теплолюбивые (настурция, цинния) — в конце мая.

Главная ловушка для начинающих садоводов — это спешка и неоправданные ожидания, — отмечает эксперт. — Помните, что первым росткам может понадобиться до 20 дней, чтобы пробиться сквозь землю. Просто запаситесь терпением: увлажняйте почву, поставьте колышек-маркер и ждите. Посадка семян сразу в грунт — это уникальный шанс увидеть своими глазами, как в вашем саду зарождается новая жизнь.

