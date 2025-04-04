Десятиклассник Артем Щетинин – победитель региональной олимпиады школьников по физкультуре

Ученик шатурского лицея, десятиклассник Артем Щетинин, одержал победу в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. К его успеху приложили руку учителя Ирина Мерзликина и Олег Рубцов.

Артем, вместе с другими участниками, успешно справился со школьным и окружным этапами, а подготовка к областному началась еще в начале учебного года. Она включала в себя гимнастику, спортивные игры, кроссы и глубокую теоретическую базу, которые были отточены до совершенства.

«За сутки до проведения соревнований мы узнали, что гимнастику, на которую делали основной упор, отменили. Вместо нее основной частью программы стали игры. Вместо километра мы бежали кросс в две тысячи метров», - рассказал Артем.

Благодаря спортивной выдержке и умению сохранять спокойствие, Артем смог преодолеть все трудности и добиться победы! Хоть и не хватило всего нескольких очков для прохода на российский этап, десятиклассник не теряет надежды и готовится к новым вызовам в следующем учебном году.

Ирина Мерзликина, учитель физкультуры, отметила: «Для того, чтобы пройти российский этап, у Артема есть все необходимое. Десять лет занятий различными видами спорта и его личная дисциплина не прошли даром».

Артем Щетинин вошел в число пяти школьников-победителей по различным предметам муниципального округа Шатура. Кроме того, 75 учеников стали призерами регионального этапа.