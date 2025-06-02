Десятилетие Молодежного парламента Луховиц: подведение итогов и поздравления

В Луховицах состоялось праздничное мероприятие, посвященное юбилею окружного молодежного парламента – 10 лет со дня его основания. В ходе торжества были проанализированы достижения и ключевые направления деятельности этого важного объединения.

С напутственными словами к собравшимся обратился глава округа Луховицы и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин. Он пожелал ребятам крепкого здоровья, реализации творческого потенциала и сохранения энергии и вдохновения. Сергей Тимохин выразил благодарность членам молодежного парламента за активное участие в жизни округа, за совершение добрых поступков и вклад в реализацию муниципальной партийной программы «Лидерство – это реальность».

«Парламент объединяет 15 молодых представителей. Он служит платформой для обсуждения и практической реализации инициатив, как со стороны самих парламентариев, так и со стороны юных жителей нашего округа», – заявил Сергей Тимохин.

Отличившихся и проявивших себя наиболее инициативными парламентариям были вручены почетные грамоты от главы округа.

Председатель молодежного парламента Анастасия Сорокина выразила признательность местному Совету депутатов, администрации, региональному отделению «Единой России» и различным общественным организациям за их неизменную поддержку в реализации социально значимых проектов. Она подчеркнула значимость совместной работы и высказала надежду на ее дальнейшее укрепление.

Председатель Совета депутатов Геннадий Воронин отметил постоянную и конструктивную роль молодежного парламента в социально-общественной жизни округа.

Поздравить юных парламентариев также пришли окружной депутат, руководитель луховицкого отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Ирина Каштан и депутат Дмитрий Голованов. Они также вручили юным парламентариям памятные награды и ценные подарки.