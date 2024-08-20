Десятилетний мальчик уехал кататься на электросамокате и погиб под Выборгом

Тело десятилетнего мальчика, уехавшего покататься на самокате в Выборгском районе, нашли в Парголово, сообщило 78.ru.

Согласно последним данным, ребенок приехал в Санкт-Петербург с бабушкой. Они остановились в Михайловке у родственников в частном секторе.

Днем 19 августа мальчик решил покататься на электросамокате. Первое время он находился в поле зрения родственников, но затем уехал на другую улицу.

После того как ребенка подозрительно долго не было родственники забили тревогу. Они обнаружили тело десятилетнего мальчика на Вятской улице. Самокат лежал в одной стороне дороги, а ребенок — в другой. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что подросток погиб в результате удара током между вагонами на подмосковой станции.