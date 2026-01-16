Десятилетняя лосиха Луша стала символом дня волонтера в нацпарке «Лосиный остров»

Национальный парк «Лосиный остров» предложил жителям Балашихи практический способ позаботиться о диких животных в зимний период, пишет REGIONS . Поводом стал День лося, который отмечается 15 января, и взрослая обитательница парка — десятилетняя лосиха Луша, ставшая его неформальным символом.

Специалисты парка напоминают, что несмотря на кажущуюся привычку к людям, лоси остаются дикими животными с непредсказуемым поведением, и контакт с ними может быть опасен. Вместо попыток покормить или сфотографировать их вблизи, экологи предлагают горожанам более полезную и безопасную альтернативу — волонтерскую помощь в расчистке территории.

«Луша уже взрослая девочка, ей 10 лет. Несмотря на красоту, лосиха имеет непредсказуемый нрав и может „взбрыкнуть“. Напоминаем, что при встрече с дикими животными нужно держаться безопасного расстояния и не идти на контакт», — рассказали в нацпарке.

Особенно остро в добровольцах нуждается дендрарий в Балашихе. Уборка снега на его тропинках и вольерах решает сразу несколько важных задач. Она облегчает передвижение по парку самим сотрудникам и посетителям, а также помогает копытным животным, таким как лоси, добывать корм и перемещаться по привычным маршрутам в поисках пропитания. Тяжелый, плотный снежный наст создает для них серьезные трудности.

