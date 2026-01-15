«Фрэнсис» накрывает поляну: лосенок Федя придумал, как очистить Мытищи от снега

Рекордные снегопады, принесенные циклоном «Фрэнсис», неожиданно пошли на пользу обитателям национального парка «Лосиный остров» в Подмосковье, пишет REGIONS . Для лосей, включая молодого лосенка Федю, белые сугробы превратились в стратегический запас пресной воды, которую животные активно потребляют, пополняя баланс жидкости в организме.

Как поясняют экологи парка, в зимний период доступ к открытым водоемам для копытных ограничен. Снег, особенно свежий и чистый, становится для них полноценным источником влаги. Такое поведение является естественным адаптивным механизмом, а не простой забавой. Лосенок Федя, впервые встретивший столь снежную зиму, быстро освоил этот навык, демонстрируя инстинктивную способность животных находить ресурсы для выживания в изменяющихся условиях.

«Наш молодой лосенок Федя впервые в жизни встречает такую снежную зиму. Он с таким удивлением и удовольствием хрустит снежком, словно ребенок. Но для Феди и других обитателей парка это не просто забава. В морозную пору снег для животных — это источник чистой воды», — пояснили на Лосиной биостанции.

История лосенка, привезенного из Архангельской области после потери матери, и его успешная адаптация на биостанции также служат наглядным примером работы специалистов по реабилитации диких животных. Зимний рацион обитателей центра дополняется специальными подкормками: веточным кормом, солью и, для тех, кто останется в неволе, распаренной пшеницей.

