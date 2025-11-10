Десятиминутка для души: как «нытинг» помогает российским офисам бороться со стрессом

В российских офисах набирает популярность необычный инструмент психологической разгрузки — «нытинги», специально отведенное время для коллективного выслушивания жалоб. Как пишет KP.RU , практика, зародившаяся в IT-среде, теперь распространяется на стоматологические клиники, торговые компании и другие сферы бизнеса.

Суть метода проста: 10 минут рабочего времени выделяются для того, чтобы сотрудники могли поделиться накопившимися раздражениями — от бытовых неурядиц до рабочих моментов. При этом важное правило — участники только слушают, не давая советов и не переходя к обсуждению.

Как показывает практика, большинство жалоб касаются повседневных ситуаций: навязчивые знакомства в метро, хамоватые соседи в кафе, мелкие бытовые конфликты. Администратор стоматологической клиники Анна отмечает, что часто «нытинг» проходит с юмором — в процессе рассказа сотрудники сами начинают осознавать относительность своих проблем. Психолог Юлия Орлова подтверждает эффективность метода: кратковременное выслушивание дает эмоциональную разрядку, но не заменяет профессиональной психологической помощи. Особенно актуальны такие сессии в условиях тотальной цифровизации, когда у людей возможностей для живого эмоционального обмена.

Однако эксперты предупреждают о рисках чрезмерного увлечения этой практикой. Международный эксперт по деловому этикету Альбина Холгова напоминает о необходимости соблюдения психологических дистанций в рабочем коллективе. Информация о личных проблемах может быть использована недобросовестными коллегами в конкурентной борьбе.

Для руководителей, планирующих внедрить «нытинги», психологи рекомендуют установить четкие правила: ограничение по времени, запрет на обсуждение и критику, а также право сотрудников отказаться от участия без объяснения причин. Такой подход позволяет снизить уровень стресса в коллективе, не нарушая профессиональных границ и не превращая рабочее пространство в терапевтический кабинет.

