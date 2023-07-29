Десятки авиарейсов были отменены из-за забастовки пилотов в Бельгии

Забастовка продлится два дня, 29 и 30 августа. Летчики требуют вернуть им прежние доковидные зарплаты. Они были снижены из-за пандемии и отмены большого количества полетов, но после возврата в прежний режим так и не поднялись до предыдущего уровня. Вдобавок ко всему, пилоты потребовали составления более щадящего графика полетов.

Об этом сообщили РИА Новости. Планируется, что за два дня стачки не состоятся 96 рейсов, которые стоят в графике от Ryanair. Для удобства пассажиров все отмененные вылеты перечислены на сайте аэропорта.