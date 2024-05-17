Десятки клинчан поучаствовали в экологической акции «Вода России»

Неравнодушные жители городского округа Клин собрались в рамках акции «Вода России» на берегу реки Лутосня, чтобы сделать водоем чище и позаботиться об окружающей среде.

Всероссийская эко-акция 17 мая собрала 60 добровольцев, которые объединились в борьбе против загрязнения реки Лутосня. В мероприятии поучаствовали также жители поселка Зубово и сотрудники администрации округа. Общими усилия заботливые клинчане собрали пять кубометров мусора с береговой полосы.

Подобные экологические акции важны, так как учат людей ответственно относиться к окружающей природе. Однако жителям напомнили про главный урок. Заключается он в том, что чистота начинается не там, где убирают, а где не мусорят. Жителей округа попросили помнить об этом и нигде не оставлять после себя отходы человеческой деятельности.

Отметим, что акция «Вода России» проводится по всей стране как часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Впервые акцию провели в 2014 году и с тех пор сделали ежегодной традицией.