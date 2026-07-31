Десятки минут под снегом и ни одного шанса: альпинист рассказал, что происходит с человеком в лавине на Броуд-Пик

Альпинист Александр Одинцов в беседе с « Абзацем » оценил шансы на выживание группы из десяти туристов, попавших под лавину на горе Броуд-Пик. По его словам, выжить в таких обстоятельствах почти невозможно: под снегом человек живет считаные десятки минут, после чего задыхается. Смерть наступает не от переломов, а от того, что вокруг рта постепенно образуется непроницаемая для воздуха область.

Специалист также напомнил, что Броуд-Пик относится к восьмитысячникам, и длительное пребывание на такой высоте само по себе сопряжено с колоссальным стрессом для организма. Парциальное давление кислорода там в два-три раза ниже, чем на равнине, все органы работают в экстремальном режиме, и даже в палатке на высоте 7,5–8 тысяч метров человек не отдыхает — организм трудится на износ. Это зона смерти.