Десятки муниципальных дорог отремонтируют в округе Клин в 2025 году

В городском округе Клин проведут ремонт более 20 муниципальных дорог в текущем году. В этот список включили также маршруты, которые просили починить сами жители, в том числе из отдаленных поселений.

На текущий год включили множество работ по устранению ям, неровностей, улучшению дорожного полотна. Приведут в порядок 134 тыс.кв. метров или 24,5 км. Это 24 дороги муниципального уровня. Их включили в программу по просьбам жителей, а также в связи с износом.

В самом Клину запланировали капитальное обновление на улицах Трудовая и Ленинградская. Также проведут масштабные работы в Покровке и Бирево, где недавно прошла выездная администрация. Встреча в удобном формате позволила узнать от жителей об актуальном для них участке для капремонта.

Как сообщил замглавы округа Клин Владимир Кондратьев, проектирование капремонта этих трех маршрутов пройдет с апреля по июнь, сами работы проведут с июля по октябрь включительно.

Помимо вышеперечисленных населенных пунктов работы по ремонту дорог развернут в Высоковске, Нагорном, Горках, Савино, Новощапово, Шевляково, Васильково, п.Туркмен, Напругово, Голенищево, Новощапово, Елгозино, Марино и Плюсково.

Отмечается, что все текущие дорожные работы проведут с 1 мая по 1 сентября 2025 года.