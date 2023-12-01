Десятки предприятий Германии поучаствуют в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей

Уже в феврале как минимум 45 немецких организаций переведут на новую модель рабочей недели.

За предстоящие два месяца сотрудники как минимум 45 различных предприятий разного типа пройдут специальные курсы, пройдут обучение у экспертов, поделятся своим опытом с другими участниками программы. Они будут готовиться к проведению эксперимента.

«С февраля и в следующие шесть месяцев предприятия опробуют четырехдневную рабочую неделю по модели 100% исполнение обязательств за 80% времени и 100% оплату труда», - написало по этому поводу издание Stern со ссылкой на данные, полученные от агентства DPA.

Большинство из тех, кто участвует в данном проекте – это некрупные предприятия с числом работников от 9 до 48 человек. Только 14% из предприятий, задействованных в эксперименте, имеют в своем составе более 249 сотрудников.