Десятки россиян лежат под капельницами в Турции из-за аллергической реакции на солнце

Десятки туристов из России лежат в турецких больницах под капельницами. Причиной госпитализации является аллергия на сильную жару и солнце. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Случаи аллергии у россиян зафиксированы в Кемере, Анталье и Сиде. На этих курортах стоит жара в 35-40 градусов при палящем солнце. У некоторых отдыхающих проявляется внезапная аллергия в виде сильного зуда, покраснения кожи, появления мелких прыщей, головокружения и слабости во всем теле.

«Подобный случай не страховой, поэтому обращаться за медпомощью приходится на свои средства. Туристы вызывают врача или едут в больницу, где им ставят диагноз: аллергия на солнце», — указал микроблог.

В наиболее тяжелых случаях пациентам назначают капельницы, за которым туристам приходится отдавать по $120. В связи с этим многие путешественники стали применять дополнительные меры предосторожности. Они обязательно мажутся солнцезащитным кремом, не появляются на улице в самый пик жары и обязательно носят головные уборы.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Войтович отравился в пятизвездочном турецком отеле ETHNO Belek. Молодой человек, занимающийся спортом, и его подруга, которая ведет блог, провели неделю в известном отеле, потратив около $4 тыс. Однако их отдых закончился в больнице, где у молодого человека диагностировали кишечную инфекцию.