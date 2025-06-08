Российский хоккеист Войтович отравился в 5-звездочном турецком отеле ETHNO Belek

Игрок хоккейной команды «Горняк-УГМК» Максим Войтович почувствовал недомогание в одном из самых роскошных отелей Турции, который имеет пять звёзд и расположен в Белеке. Эту информацию предоставил Телеграм-канал Shot.

Стало известно, что молодой человек, занимающийся спортом, и его подруга, которая ведёт блог, провели неделю в известном отеле, потратив около четырёх тысяч долларов. Однако их отдых закончился в больнице, где у молодого человека диагностировали кишечную инфекцию.

На пятый день отпуска спортсмен почувствовал себя плохо после ужина, в котором были морепродукты. Никакие препараты не облегчали его состояние, и в результате он был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Спустя несколько дней супруги обратились к администрации гостиницы с просьбой возместить им дни, которые они провели в больнице из-за отравления, вызванного, как выяснилось, продуктами питания, предоставленными отелем. Однако их обращение было отклонено.

Ранее сообщалось, что пластический хирург Гришина раскрыла стоимость «нового лица» 42-летнего фигуриста Евгения Плющенко.