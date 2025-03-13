Десятки спектаклей ждут красногорцев и гостей округа на XXVII театральном фестивале

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

«Театральная весна — 2025» стартует в ДК «Подмосковье» в Красногорске с 15 марта. Жителей округа и его гостей до 28 марта будут радовать разнообразными постановками: от сказок и авторских номеров — до классики литературы и историй о Родине.

Театральные коллективы ДК при поддержке администрации Красногорска запустили фестиваль «Театральная весна», которая радует жителей вот уже 27 лет. Число участников и любителей постановок росло с каждым годом: сейчас их насчитываются сотни. Фестиваль стал крупным и ожидаемым событием в культурной жизни округа. В этом году мероприятие посвятили 80-летию Победы в ВОВ.

Расписание «Театральной весны» составили следующим образом:

15 марта

•11:00 — 11:30 — Церемония открытия фестиваля в Большом зале

•11:30 — 12:20 сказочный детектив-комедия «Заклятие красной дамы» (6+)

•14:00 — 14:45 — спектакль «Простоквашино» по произведениям Эдуарда Успенского (0+).

•16:00 — 16:15 — театрализованная композиция «Добрыня Никитич» по мотивам русской народной былины (0+).

16 марта

•14:00 — 15:15 — драма «Оркестр» по одноименной пьесе Жана Ануя (16+)

•16:00 — 17:15 — комедия с элементами авторского стендапа по пьесам «Истории семейной жизни» по пьесам «Риск» Эдуардо Де Филиппо, «Любо-дорого» Беркье-Мариньо Марселя, «Речь отца» Ги Фуасси, «Омлет с горчицей» Пьера Руди (12+).

•18:00 — 20:00 — внеконкурсный показ комедии «Укрощение строптивой» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира и появление специального гостя. Важно: количество мест на это представление в зрительном зале ограничено. Приобретать их следует на сайте или в кассе ДК «Подмосковье» (16+).

22 марта

•10:00 — 10:30 — сказка «Гуси-лебеди» по сценарию Владимира Илюхова (6+)

•11:00 — 12:15 — драма «Прощай, овраг!» по мотивам одноименной повести Константина Сергиенко (6+)

•12:30 — 13:30 — театрализованная композиция «Честь имею!», посвященная 80-летию Победы и Году защитника Отечества (12+)

•14:30 — 15:15 — сказка «Приключения Буратино» по мотивам пьесы Анны Богачевой «Буратино» (6+)

•15:30 — 16:30 — драматический спектакль «5 девчат» по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» (12+)

•17:00 — 17:40 — спектакль «Чучело» по одноименной повести Владимира Железникова (12+)

•18:00 — 18:40 — социально-психологический пластический спектакль «Я-подросток» (6+)

•19:00 — 20:30 — театрально-документальная композиция «Найти человека» по одноименной повести Агнии Барто (16+).

23 марта

•10:00 — 11:20 — мюзикл «Буратино» по сказке А. Н. Толстого «Золотой ключик или Приключения Буратино» (0+)

•11:30 — 12:15 — комедия «Герда. Или как добро победило зло.» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная Королева» (6+)

•12:30 — 13:05 — драматический спектакль «Большая война малыша Рики» по мотивам повести Редьярда Киплинга «Рики-Тикки-Тави» (6+)

•14:00 — 14:55 — драматический спектакль «Дневник невидимки» (12+)

•15:00 — 15:40 — спектакль «Маугли» по мотивам сказки Редьярда Киплинга (6+)

•16:00 — 17:10 — спектакль «Я еще не хочу умирать» по мотивам произведений Людмилы Никольской «Должна остаться живой» и Олега Шестинского «Блокадные новеллы» (12+)

• 18:00 — 18:40 — музыкальный спектакль по мотивам рассказа Рэя Брэдбери «Все лето в один день» (6+)

28 марта

• 18:00 — 18:30 Церемония закрытия фестиваля в Малом зале (6+).

Среди участников фестиваля коллективы из театральных студий «Слово», «Родничок», «Ростки», «Пятое измерение», «Закулисье» и «Сюжет». Также на сцене постановки представят театр «Исток», «Драматический театр „Большая медведица“, студия „Волшебная карусель“ и театральная лаборатория „Отцы и дети“, театр „Лаборатория 3-0-7“, ДК „Луч“, „Детская театральная студия „Кружева“, ЦРГИ „Купина“ им. Любови Жук, народный коллектив „Литературный театр „Отражение“, коллектив „Небольшой театр“, начальная семейная школа „ОЛИМПиЯ“, школьный театр „VIVA“ МБОУ Гимназия № 6, АНО „Центр творческого развития и патриотического воспитания „Школа Гардемаринов“, образцовый коллектив „Театральная студия МДМ“, МАУК КВК „Знаменское-Губайлово“ и АНО КПЦ „Красногорская филармония“. Сам ДК „Подмосковье“ представит постановку с участием народного коллектива „Литературный театр „Отражение“. Дворец культуры „Подмосковье“.