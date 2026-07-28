В Шатуре обновили спортивное ядро в ходе капремонта школы № 2

В поселке Черусти муниципального округа Шатура завершается капитальный ремонт средней школы № 2, строительная готовность объекта достигла 90% — строители уже обновили спортивное ядро. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы более 75 человек, они занимаются благоустройством прилегающей территории. На территории уже сделали беговые дорожки и выделенную огороженную зону для игры в волейбол и баскетбол.

Учреждение построили в 1957 году, в нем обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех внутренних помещениях и не только. Ремонт проводится в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.