Возможно ли убрать симптомы аутизма? Одна доза препарата временно изменила мозг мышей

Одна доза рапамицина (препарат для предотвращения отторжения органов при трансплантации) за несколько часов временно улучшила работу мозга и поведение взрослых мышей с аутистичными симптомами, пишет ScienceDaily со ссылкой на исследование UCLA Health в Nature Communications. Ученые подчеркивают: препарат не стоит рассматривать как готовое лечение для людей, но результат показывает, что взрослые нейронные цепи могут оставаться более гибкими, чем считалось.

В эксперименте беременных мышей подвергали легкому воспалительному стимулу. Их потомство во взрослом возрасте демонстрировало стойкие нарушения: повышенную активность нейронов, чувствительность к сенсорным сигналам, повторяющееся поведение, большую склонность к судорогам и сбои связи между зонами мозга.

После одной дозы рапамицина почти все эти показатели улучшались примерно за два часа. Такая скорость означает, что препарат не мог физически перестроить мозг: вероятнее, он быстро менял работу уже существующих связей и цепей.

Рапамицин влияет на путь mTOR, связанный с ростом клеток и некоторыми состояниями, ассоциированными с аутизмом. Анализ показал, что особенно сильно препарат воздействовал на возбуждающие нейроны и помогал сбалансировать их активность.

Эффект был временным, а при ежедневном применении через несколько недель слабел. Кроме того, рапамицин может быть токсичен, поэтому ученые видят ценность открытия не в самом препарате, а в поиске более безопасных мишеней для будущей терапии.